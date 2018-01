Cerca de 80 cães são salvos de abate nas Filipinas Cerca de 80 cães que estavam a caminho de um abatedouro - e da mesa de restaurantes - foram resgatados pela polícia nas Filipinas. Os animais, que estavam com os focinhos atados para que evitar que latissem, foram descobertos na traseira de uma van que seguia em direção à cidade de Baguio, no norte do país, onde muitas pessoas consideram carne de cachorro um prato refinado. O motorista do veículo, que não foi identificado, foi libertado sob fiança e responderá agora por violação à Lei de Bem-Estar Animal.