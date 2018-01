Cerca de 90 mil libaneses fogem para a Síria O governo sírio informou neste sábado que aproximadamente 90 mil pessoas atravessaram a fronteira com o Líbano nos últimos três dias, fugindo da violência e dos ataques israelenses no país vizinho. O ministro do Interior, general Bassem Abdul Mayid, e o das Finanças, Mohamed al Husein, disseram que o governo está acompanhando bem de perto a "situação dos irmãos árabes e libaneses, que se dirigem em massa para a Síria através da fronteira com o Líbano". As autoridades deram instruções à guarda fronteiriça para que facilite os trâmites diplomáticos árabes e estrangeiros, assim como para os trabalhadores da ONU, na chegada à Síria. "Estamos ao lado dos nossos irmãos libaneses, agora e sempre", afirmou Husein. A fuga do Líbano para a Síria é dificultada pelos bombardeios israelenses nas principais estradas que unem os dois países.