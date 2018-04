Cerca de metade dos voos são retomados na Europa

Os espaços aéreos de França, Grã-Bretanha e Itália foram reabertos hoje. Já na Alemanha, o espaço aéreo teve reabertura parcial apenas. A empresa aérea alemã Lufthansa tinha previstos 200 voos, apenas 15% do seu tráfego aéreo normal.

Em Paris, os aeroportos de Orly e Roissy/Charles de Gaulle receberam três quartos dos seus voos internacionais previstos, disse o ministro do Meio Ambiente, Jean Louis Boloo. A Air France afirmou que amanhã deverá retomar os voos regionais na França, incluída a ligação entre Paris e a Córsega. O Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi reaberto no final da tarde e recebeu um voo da British Airways vindo de Toronto, no Canadá.

Dinamarca e Polônia mantiveram seus espaços aéreos fechados. A Noruega manteve o espaço aéreo parcialmente fechado.

O caos aéreo na Europa foi causado pelas cinzas do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia. Ele entrou em erupção na quarta-feira passada e lançou grandes quantidades de cinza sobre a Europa. Há o temor de que as partículas causem danos aos motores dos aviões e possíveis acidentes. Com informações da Dow Jones.