Cerca de um milhão de pessoas se despedem de 2005 em Nova York Cerca de um milhão de pessoas se despediram de 2005 e deram as boas-vindas a 2006 na tradicional celebração na Times Square, no centro de Nova York, segundo cálculos da Polícia. O prefeito da cidade, Michael Bloomberg, ativou o mecanismo para fazer descer a bola de cristal que marca habitualmente a passagem de ano e que ao terminar seu percurso deu início aos fogos de artifício, à chuva de confetes e ao lançamento de milhares de balões de gás. Mariah Carey cantou nos minutos prévios à celebração da multidão, que inundava desde o começo da noite as ruas adjacentes a Times Square, na popular avenida da Broadway. Como todos os anos, a festa popular foi marcada por um forte desdobramento policial. A festa foi transmitida ao vivo por várias cadeias de televisão para todos os Estados Unidos, onde se calcula que foi vista por centenas de milhões de pessoas. O começo da tradição de celebrar o Ano Novo na Times Square se remonta a 1907. Somente em duas ocasiões, em 1942 e 1943, se cancelou a celebração devido a restrições elétricas em Nova York, ao tratar-se de tempos de guerra.