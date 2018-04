Cercas ganha Prêmio Nacional de Narrativa da Espanha O escritor Javier Cercas foi agraciado hoje com o Prêmio Nacional de Narrativa da Espanha por sua obra "Anatomia de um instante", informou o Ministério da Cultura local. O romance é um relato no meio do caminho entre a ficção e a realidade, sobre a tentativa de golpe de Estado ocorrida na Espanha em 23 de fevereiro de 1981. O prêmio de 20 mil euros (US$ 27,6 mil) reconhece a obra de um autor espanhol lançada durante o ano anterior.