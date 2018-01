Cerco em hotel termina com 5 mortos no Afeganistão

CABUL - Homens armados invadiram um hotel no centro de Cabul, capital do Afeganistão, no momento em que ocorria uma festa para estrangeiros na noite de quarta-feira. Segundo a polícia, o cerco no local terminou com 5 mortos, 6 feridos e 54 reféns resgatados.

A embaixada dos Estados Unidos em Cabul confirmou que entre os mortos está um americano, sem divulgar sua identidade. Não há detalhes sobre as outras vítimas, até o momento.

