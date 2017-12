Cérebro de Arafat funciona apenas parcialmente O cérebro de Yasser Arafat funciona apenas parcialmente, devido a um derrame, e exceto pelo coração e pulmões, todos os demais órgãos pararam de funcionar, disse hoje o chanceler palestino. O ministro Nabil Shaath insiste que esse quadro é o mesmo de terça-feira. Arafat encontra-se em coma profundo num hospital de Paris, e os líderes palestinos parecem ter abandonado o tom otimista que vinha marcando as declarações oficiais sobre a saúde do mandatário. O velório de Arafat deverá ocorrer no Cairo e seu sepultamento, em Ramallah.