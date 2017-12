Cérebro do complô aéreo está no Afeganistão, diz Paquistão O governo paquistanês informou ao Pentágono que o terrorista árabe da Al-Qaeda que planejou o complô terrorista frustrado na semana passada em Londres, encontra-se escondidos em uma região montanhosa no nordeste do Afeganistão. A fonte, que falou em condição do anonimato dada a delicadeza das investigações, disse que a informação foi obtida durante os interrogatórios a Rashid Rauf, um suspeito britânico preso no Paquistão. Rauf foi questionado por ter relações com o plano terrorista denunciado na última quinta-feira. No último dia 10 de agosto, as autoridades britânicas afirmaram ter desmantelado um plano terrorista para explodir "um número de aeronaves" entre Estados Unidos e a Grã-Bretanha usando bombas colocadas dentro de bagagens de mão. No caso, 24 pessoas foram detidas em Londres e acredita-se que outros 17 suspeitos foram presos pela polícia paquistanesa.