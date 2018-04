Cérebro do ''roubo do século'' é hospitalizado O britânico Ronald Biggs, de 79 anos, o cérebro do "roubo do século" - o assalto ao trem pagador em Glasgow, Escócia, em 1963 -, foi internado ontem em Norwich, Inglaterra, com pneumonia. Biggs voltou à Grã-Bretanha em 2001 após permanecer foragido no Brasil. Ele já cumpriu um terço da pena de 30 anos e esperava sair em liberdade quando foi hospitalizado.