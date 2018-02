Cerimônia do funeral de Chávez será na sexta-feira O governo da Venezuela vai realizar a cerimônia oficial de funeral para o presidente Hugo Chávez na manhã desta sexta, às 10 da manhã (horário local; 12h30 em Brasília) e anunciou sete dias de luto após a morte do líder, disse o ministro das Relações Exteriores do país nesta terça-feira.