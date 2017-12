Cerimônia fúnebre de Arafat já começou Poucos minutos após às 6h, horário de Brasília, com honras de chefe de Estado, teve início a cerimônia fúnebre de Yasser Arafat, que está sendo acompanhada por Chefes de Estado do mundo inteiro. O presidente Lula está sendo representado pelo ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. O cortejo está sendo realizado sob forte aparato de segurança e transmitido ao vivo pela televisão egípcia. Logo após, o corpo do líder palestino será trasladado, de helicóptero, para Ramallah, na Cisjordânia, onde será enterrado em uma tumba escavada no local onde Arafat foi mantido exilado, por Israel, durante os seus últimos três anos de vida. "Ele serviu ao seu povo toda a sua vida, até que se encontrou com seu Deus, com valor e honestidade. Oremos pela sua alma", exortou o grande xeque de Al-Azjar, Mojammed Sayed Tantaui, aos dignitários.