Cerimônia para Arafat terá 25 minutos e segurança máxima O governo do Egito prepara-se para uma cerimônia militar de adeus a Yasser Arafat sob segurança estrita, onde dignitários de todo o mundo oferecerão seus respeitos, mas onde povo ficará trancado do lado de fora. A cerimônia, de 25 minutos, num clube de militares ao norte do Cairo, perto do aeroporto, reflete a preocupação com a segurança em um evento que atrairá dezenas de estadistas e ministros. Mas analistas dizem que o governo egípcio também pretende evitar uma explosão de comoção popular que poderá escapar ao controle das autoridades e mostrar que os povos árabes amam mais Arafat que os governantes de seus países. O caixão de Arafat chegou ao aeroporto do Cairo às 19h00 (horário de Brasília). Há uma operação de segurança máxima montada ao redor do aeroporto. O caixão será levado ao Galaa Club, um complexo que inclui hospital, mesquita e área social para oficiais militares. O esquife com o corpo passará a noite no hospital e será levado à mesquita na manhã de sexta-feira. A cerimônia militar está marcada para ter início às 11h00 da manhã na hora local (7h00, horário de Brasília), disse o porta-voz egípcio Maged Fattah. Depois, o caixão será levado para a base de Almaza, atrás do clube, e levado de avião para Ramallah, na Cisjordânia. O trecho entre o clube e a base provavelmente será a única oportunidade do povo ver o esquife de Arafat no Egito. Em Ramallah, o enterro deverá ocorrer antes do pôr-do-sol. Especial