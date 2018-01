Cerimônias nos EUA relembram o 11 de setembro No terceiro aniversário dos atentados, familiares das vítimas de 11 de setembro de 2001 respeitaram minutos de silêncio às 8h46 (no exato horário em que o primeiro avião atingiu a torre norte do World Trade Center, em Nova York), às 9h03 (quando o segundo avião se chocou com a outra torre) e às 9h59 e 10h29, quando as torres desabaram. A leitura dos nomes das 2,749 pessoas que morreram no local foi iniciada logo após, cerimônia que se repetiu nos dois primeiros aniversários do ataque. Em Washington, o President George W. Bush e a primeira-dama Laura Bush também respeitaram minutos de silêncio. No Pentágono, onde 184 pessoas morreram no ataque de outro avião, e na Pensilvânia, onde um avião com passageiros caiu, militares e parentes também homenageiam os mortos.