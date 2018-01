Cerveja se transforma em alimento sólido Uma invenção que promete fazer sucesso durante a Copa do Mundo na Coréia do Sul e Japão, com início em maio. É a cerveja em forma de alimento sólido, segundo informou o jornal britânico Megastar. A novidade saiu dos laboratórios de uma fábrica sul-coreana, na cidade de Koolsoondang, e já está à venda no país. Vem na forma de um queijo mole, que pode ser cortado em fatias. O jornal não revelou o processo de fabricação do novo produto, mas informou que a expectativa é de que as vendas sejam grandes na época do campeonato mundial de futebol.