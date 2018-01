Cervejaria confirma a morte de Freddy Heineken Morreu ontem, aos 78 anos, Freddy Heineken, presidente e principal acionista da cervejaria holandesa Heineken NV. Heineken, considerado o principal responsável pela transformação de um negócio familiar em uma empresa de porte internacional, deveria deixar o comando da empresa durante a reunião geral de acionistas marcada para o dia 25 de abril. "Para satisfazer um desejo de Freddy Heineken, o controle da empresa vai continuar com a família", informou a companhia, em comunicado. Freddy Heineken, neto do fundador da empresa, Gerard Adriaan Heineken, foi o terceiro membro da família a administrar a cervejaria. Entre 1971 e 1989, ele comandou o conselho executivo do grupo.