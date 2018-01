Cessar-fogo fragilizado na Macedônia Poucos avanços foram obtidos nesta quarta-feira nas negociações entre os dois grupos étnicos em litígio na Macedônia. Um funcionário da Otan disse que os albaneses étnicos e as tropas do governo macedônio utilizam o cessar-fogo para reforçar suas posições de luta. "Temos visto grande movimentação de armamentos e tropas de ambos os lados", disse o funcionário, que falou em Bruxelas sob a condição de manter o anonimato. Como exemplo, o funcionário disse que o Exército macedônio deslocou em carretas cerca de 30 carros blindados e vários tanques de Skopje para um destino desconhecido. Em Skopje, um alto representante dos albaneses étnicos confirmou que as negociações a portas fechadas avançaram pouco porque "há uma grande distância entre ambas as posições".