Cessar-fogo na Síria entra em vigor neste domingo

BEIRUTE, SÍRIA – A partir deste domingo, 9, tem início o cessar-fogo no sudoeste da Síria, que foi acordado entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin na última sexta-feira, 7, durante reunião da cúpula do G-20, em Hamburgo, Alemanha.

Essa é a primeira iniciativa da administração Trump em colaboração com a Rússia para levar alguma estabilidade para a Síria. A guerra no país já dura mais de seis anos e Washington e Moscou apoiam facções diferentes, com os russos ao lado do regime de Bashar Assad e os americanos com os grupos sunitas que tentam derrubar o líder sírio.

Já houve outras tentativas de cessar-fogo na Síria anteriormente, mas nenhuma delas durou muito tempo. Nos conflitos, grupos rebeldes, forças do governo e o Estado Islâmico tentam tomar o controle do sudeste da Síria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

* Com informações da AFP