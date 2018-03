Chacina deixa oito mortos em bar de Monterrey, no México

MONTERREY - Atiradores mataram oito pessoas em ataque, na noite de segunda-feira, em um bar na cidade de Monterrey, norte do México, informou nesta terça-feira, 14, o porta-voz da promotoria do Estado de Nuevo León, Jorge Domene. Quatro vítimas morreram no local e as outras quatro foram levadas a um hospital com ferimentos graves, mas faleceram na madrugada.

Outra pessoa foi ferida, mas sobreviveu e está sob tratamento em outro hospital em Monterrey.

Domene disse que algumas das vítimas eram empregados do bar Matehuala. Os atiradores fugiram rapidamente do local após a chacina e as autoridades investigam o possível motivo para o ataque, que pode estar relacionado ao tráfico de drogas.

Nos últimos anos, Monterrey virou cenário de batalhas e matanças perpetradas por organizações criminosas rivais do narcotráfico mexicano, como os cartéis do Golfo e Los Zetas. Donene disse que as matanças mais recentes na cidade resultam de uma escalada nos confrontos entre os dois cartéis.

