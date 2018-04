Chacina em aniversário deixa 13 mortos Treze pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em uma chacina ocorrida dentro de uma festa de aniversário em Ciudad Juarez, no norte do México, segundo informaram as autoridades locais ontem. Este foi o segundo massacre registrado em uma festa este mês na cidade, que enfrenta constantes conflitos entre cartéis de drogas e autoridades, além de batalhas internas do tráfico. "Me joguei no chão e várias pessoas se empilharam em cima", disse à agência Reuters um jovem sobrevivente, sob a condição de anonimato. Ele contou que a celebração era pelos 15 anos de um rapaz.