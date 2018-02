Chacina mata 15 em festa de estudantes no México Quinze estudantes foram mortos no México, em uma matança perto da meia-noite do sábado, em Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, na fronteira com os Estados Unidos. Treze pessoas estão feridas. O massacre ocorreu quando 28 pessoas, a maioria jovens estudantes, participavam de uma festa. Cerca de 15 pistoleiros invadiram a casa abrindo fogo contra as vítimas, que tinham entre 15 e 20 anos de idade.