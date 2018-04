Chacinados 6 na capital e 5 em Ciudad Juárez Seis jovens foram assassinados e seus corpos abandonados em uma rua da Cidade do México, na madrugada de ontem. A suspeita é a de que as mortes estejam ligadas ao tráfico de drogas na capital. O caso está sendo investigado. No norte do México, cinco pessoas foram mortas em um ataque a tiros contra três ônibus que transportavam funcionários de uma fábrica perto de Ciudad Juárez. Outras 14 pessoas ficaram feridas.