Chade diz ter matado líder da Al-Qaeda no Mali O Exército do Chade informou neste sábado que suas tropas no norte do Mali mataram Moktar Belmokatr, o terrorista que orquestrou o ataque contra um campo de gás na Argélia em janeiro, que deixou 36 mortos. Os soldados da França, que lideram a ofensiva contra os rebeldes do Mali, que são ligados a Al-Qaeda do Magreb Islâmico, não confirmou ainda a informação.