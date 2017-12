Chalabi acusa ex-diretor da CIA O político iraquiano Ahmad Chalabi, ex-membro do Conselho de Governo do Iraque e, até pouco tempo atrás, o favorito de Washington entre os opositores de Saddam Hussein, acusou o diretor demissionário da CIA, George Tenet, de ter espalhado a acusação de que ele, Chalabi, havia dado informações secretas ao Irã. Chalabi fez a acusação depois de o presidente George W. Bush ter anunciado o pedido de demissão de Tenet. A saída de Tenet se dá em meio a uma tempestade nos serviços americanos de espionagem e informações que inclui o suposto vazamento de dados do Pentágono para Chalabi. O político, que recebia subvenção do governo americano - cortada mês passado - disse a jornalistas que Tenet estava por trás ?das acusações contra mim, alegando que dei informação secreta ao Irã?. Em Washington, um agente do governo, falando sob condição de anonimidade, disse que o FBI investiga se o Pentágono teria vazado para Chalabi a informação de que os EUA haviam quebrado códigos secretos de comunicação do Irã. Embora Chalabi tenha contado com a proteção do Pentágono por anos, a CIA preferia outro líder exilado, Iyad Allawi, que acabou nomeado primeiro-ministro do governo provisório iraquiano. A organização de Chalabi, o Congresso Nacional Iraquiano, também é citada como fonte de boa parte das informações sobre armas ilegais, informações usadas pelos EUA para justificar a invasão do Iraque - e que não foram confirmadas até agora.