Champanhe do casamento de Diana vai a leilão Uma garrafa de champanhe de uma edição limitada, selecionada para marcar o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana, será leiloada em dezembro próximo. Segundo Chirs Albury, avaliador da casa de leilões britânica Dominic Winter, o preço inicial da raridade será de 1.000 libras (cerca de R$ 5.200). "Mas quem sabe o valor que atingirá no dia do leilão?", questionou. Doze garrafas de Dom Perignon, safra 1961 - escolhida pelo ano de nascimento de Diana - foram selecionadas pela fabricante Moet & Chandon para o matrimônio real, ocorrido em 29 de julho de 1981. Segundo a Press Association, seis garrafas foram enviadas ao palácio real e outra seis foram despachadas para associações filantrópicas. A Moet & Chandon não confirmou o número exato de garrafas separadas para o casamento, mas disse se tratar de um champanhe "incrivelmente raro".