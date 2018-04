Chanceler alemã faz visita de dois dias a Israel

Merkel, que viaja com nove de seus ministros, deveria seguir diretamente do aeroporto para Jerusalém, onde se reunirá com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Logo depois, os dois devem presidir uma reunião conjunta dos gabinetes alemão e israelense no escritório de Netanyahu, que será seguida por um jantar num hotel de Jerusalém. Amanhã, Merkel vai se encontrar com o presidente israelense Shimon Peres e com a líder da oposição, Tzipi Livni, antes de seguir para Tel-Aviv, onde participará de uma conferência sobre segurança.

A última vez que Merkel visitou Israel foi em 2008, quando proferiu um discurso ao Parlamento sobre o 60º aniversário da fundação do Estado judeu. As informações são da Dow Jones.