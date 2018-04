Chanceler alemã propõe mecanismo de resolução de crises em países devedores A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu uma reforma no Tratado de Lisboa, para criar um mecanismo de resolução de crises em países devedores da União Europeia. A chefe de governo pediu também a suspensão do direito de voto àqueles que não cumprem as diretrizes da disciplina fiscal do bloco. As questões seriam discutidas ontem, durante a cúpula europeia em Bruxelas.