Chanceler alemã visita EUA na próxima semana

O presidente dos EUA, Barack Obama, receberá a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, na Casa Branca na próxima semana.

A visita deverá ocorrer no dia 9, quando Merkel e Obama pretendem discutir questões referentes à Rússia e à Ucrânia, ações contra o terrorismo e desafios no Oriente Médio. Os dois líderes terão um encontro no Salão Oval seguido de almoço de negócios.

"A Alemanha é um aliado próximo e valioso, parceiro e amigo dos Estados Unidos, e o presidente espera receber a chanceler Merkel na Casa Branca", disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Josh Earnest, em comunicado.

A visita também servirá como uma reunião de planejamento para o encontro do G-7, que acontecerá na Alemanha neste ano. A última visita de Merkel à Casa Branca foi em maio de 2014 para discutir segurança cibernética, comércio, e a turbulência na Europa Oriental.

Merkel também deve visitar o Canadá na próxima semana, tendo reunião marcada com o primeiro-ministro canadense Stephen Harper. / Dow Jones Newswires