Chanceler alemão adia viagem ao Brasil O chefe do governo alemão, chanceler Gerhard Schroeder, adiou uma viagem à América Latina que deveria ter início neste fim de semana em razão dos esforços de seu governo para assegurar a participação da Alemanha na missão de desarmamento na Macedônia. A partir do próximo domingo, Schroeder deveria visitar Brasil, Argentina e México. No entanto, o porta-voz Uwe Karsten Heye disse que provavelmente a visita será transferida para o início do próximo ano. Ao mesmo tempo, o governo confirmou que o gabinete se reunirá na quinta-feira para debater a participação alemã na missão da Otan na Macedônia. Fontes oficiais dizem tratar-se de mera formalidade a aprovação da medida pelo gabinete. Mas a participação alemã também deve ser aprovada pela Câmara baixa do Parlamento, onde o governo continua buscando a maioria necessária. A decisão de convocar a reunião do gabinete foi tomada após ser aprovado pela Otan, nesta quarta-feira, o envio de 3.500 soldados para a Macedônia.