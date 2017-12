Chanceler argentino pedirá explicações ao presidente do Uruguai O chanceler Carlos Ruckauf solicitará uma explicação formal ao presidente do Uruguai, Jorge Battle, por suas declarações contra a Argentina , sua classe política e o presidente Eduardo Duhalde. Segundo uma fonte da chancelaria, Ruckauf citará formalmente Jorge Battle por ter dito, em uma entrevista à canal de televisão da Argentina, que os políticos "argentinos são uma cambada de ladrões", e que se deixassem de "roubar por pelo menos dois anos" se poderia consertar o país, citando o sindicalista argentino Luis Barrionuevo que disse a mesma frase há alguns meses. Battle se dirigiu ao repórter perguntando se ele sabia sobre "o nível de corrupção que há lá (Argentina)" e completou: "Os argentinos têm que entender que o idioma que falam não existe mais no mundo". Carlos Ruckauf solicitou a fita contendo a gravação da entrevista para analisá-la detalhadamente. Battle também questionou o poder de seu colega Eduardo Duhalde, dizendo que "Duhalde não tem apoio político, não tem poder e não sabe para onde ir". Além disso, o presidente uruguaio ficou muito irritado com qualquer pergunta que mencionava a possibilidade de que o Uruguai se contagie com a crise argentina e respondeu: "não compare o Uruguai com a Argentina, compare com o Brasil , com o Chile ou com Estados Unidos já que nosso risco país é similar a estes países e não ao da Argentina". As declarações do presidente uruguaio provocaram reação não só no Executivo mas também no Legislativo e o Congresso já elabora pedidos de explicações por parte do governo uruguaio.