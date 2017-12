Chanceler argentino vai a Cuba normalizar relações O chanceler argentino, Rafael Biesa, chega na noite deste sábado a Cuba a fim de apresentar um novo embaixador e discutir negócios. A visita de Bielsa "demonstra a boa vontade de ambos os governos em dar um maior impulso aos laços bilaterais", segundo uma nota oficial publicada pelos meios locais. Bielsa chegará à meia-noite deste sábado e sua agenda prevê visitas a hospitais, mercados agrícolas e conversações com funcionários do governo. Na segunda-feira, ele acompanhará o embaixador designado, Abraham Taleb, na apresentação das credenciais e posteriormente assinará acordos e conversará com a imprensa. Ainda não está certo - apesar de a agenda inicial não contemplar - se Bielsa ou alguém de sua comitiva irá encontrar-se com dissidentes, uma prática usual entre os visitantes estrangeiros, mas que não foi cumprida dias atrás pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Paralelamente, o embaixador Taleb disse que um tema de negociação será a grande dívida cubana com a Argentina, de mais de US$ 1 bilhão. "Temos a intenção de abrir um diálogo neste sentido", adiantou Taleb há alguns dias em Buenos Aires. Os argentinos desejam participar de setores como o turismo e conseguir preferências alfandegárias para a venda de carne e maquinaria. A visita do chanceler e a chegada do embaixador reabrirá na prática a sede diplomática argentina em Havana, reduzida ao mínimo de pessoal depois de um recente caso de corrupção - uma suposta venda de vistos - e as tensões que se amontoaram durante a década de 90, no governo Carlos Menem. Entretanto, a tensão maior ocorreu em 2001, quando Cuba acusou o ex-presidente Fernando de la Rua de ser "lambe-botas" de Washington, pelo voto contra a ilha na Comissão de Direitos Humanos em Genebra. Havana estimou que a atitude obedecia a pressões dos EUA em meio à grave crise econômica argentina. A relação entre os dois países deu um giro radical em 25 de maio, quando o presidente Fidel Castro viajou a Buenos Aires para a posse de Néstor Kirchner e lá permaneceu por três dias.