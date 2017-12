Chanceler argentino virá ao Brasil em março O chanceler argentino, Jorge Taiana, virá no dia 16 de março ao Brasil, atendendo a um convite do ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo subsecretário de Política Latino-Americana da Chancelaria argentina, Agustín Colombo Sierra. Sierra anunciou a visita após uma reunião de consultas políticas e econômicas em Buenos Aires, com a presença do subsecretário geral da América do Sul do Itamaraty, Jorge d´Escragnolle Taunay Filho; do diretor do Departamento de Integração, Afonso Sena Cardoso; e do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Mauro Vieira. Representaram a Argentina o subsecretário de Integração Econômica Americana e Mercosul, Eduardo Sigal, e o embaixador argentino no Brasil, Juan Pablo Lohlé. "Falamos da relação bilateral e também de nosso papel no Mercosul como eixo da política regional, e mais uma vez concordamos em dar prioridade ao mercado comum, sabendo que fortalecer nossa relação bilateral é a base, por sua vez, de um Mercosul mais forte", disse Colombo Sierra. De acordo com o diplomata argentino, o encontro abordou temas de integração, energia, defesa, assuntos nucleares, cooperação em satélites, tecnologias ambientais e integração econômica e comercial. Sigal acrescentou que o tema das assimetrias no Mercosul entrou na agenda. "Temos que avançar em políticas de integração produtiva e com a abertura dos mercados para circulação de bens. Neste sentido, demos passos muito importantes, como o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, para financiar projetos do Uruguai e Paraguai", destacou Sigal.