Chanceler brasileiro acusa governo Maduro por morte de manifestante

BRASÍLIA - O chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, culpou o governo de Nicolás Maduro pela morte de um jovem durante os protestos de quarta-feira na Venezuela, marcados por choques entre manifestantes e as forças de segurança em Caracas - ao todo, três pessoas morreram nos distúrbios.

"Aconteceu o que eu mais temia na Venezuela: a repressão do governo matou um manifestante", escreveu Aloysio em sua conta no Twitter.

Aconteceu o que eu mais temia na Venezuela: a repressão do governo matou um manifestante: https://t.co/Gc9DIapkuZ — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) April 19, 2017

Um jovem de 17 anos morreu no hospital após ser baleado por motociclistas que atacaram uma concentração opositora no bairro de San Bernardino, revelaram testemunhas e fontes médicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Promotoria venezuelana informou posteriormente a morte de uma jovem de 23 anos baleada durante protestos em San Cristóbal e o governo informou que um policial da Guarda Nacional Bolivariana também morreu nos protestos.

Com as três mortes, sobe para oito o número de vítimas em três semanas de protestos da oposição para exigir eleições gerais e a saída de Maduro do poder, em meio a grave crise econômica e política que assola a Venezuela.

Os protestos ganharam força a partir do dia 1º de abril, após o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) assumir as atribuições do Parlamento, controlado pela oposição, desatando uma onda de críticas internacionais, que levaram o TSJ a recuar das decisões. / AFP