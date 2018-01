Chanceler britânico diz que Síria não será a próxima da lista O chanceler Britânico, Jack Straw, disse nesta segunda-feira que o governo da Síria, acusada pelos Estados Unidos de dar asilo para líderes iraquianos e possuir armas químicas, não é o próximo alvo da coalizão anglo-americana depois da ofensiva ao Iraque. ?Deixamos claro que não há planos de a Síria ser a próxima da lista?, disse Straw na embaixada da Grã-Bretanha em Bahrain. Entretanto, o chanceler afirmou que há questões que os sírios precisam responder. "Acreditamos que há uma importante agenda para discutir com o governo sírio". O chanceler chegou a Bahrain no domingo para a primeira parte da viagem ao Golfo Pérsico, onde discutirá a reconstrução do Iraque. Ainda hoje, ele viaja para o Kuwait. A viagem incluirá o Catar e a Arábia Saudita. Na quarta-feira, Straw estará na Grécia para a reunião da União Européia. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, se reuniu com o presidente sírio, Bashar al-Assad du, no último fim de semana. O mesmo aconteceu entre Straw e o ministro do Exterior sírio, Bashar al-Assad, na sexta-feira. Straw declarou ainda que não descarta a presença de membros do partido Baath, de Saddam Hussein, no futuro governo iraquiano. ?As pessoas responsáveis pelo terror serão tiradas do poder, mas acreditamos que há pessoas que não foram responsáveis pelos atos de Saddam. Essas serão utilizadas na recomposição do governo iraquiano?, salientou. Veja o especial :