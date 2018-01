Chanceler britânico estuda ignorar ONU novamente O ministro britânico das Relações Exteriores, Jack Straw, advertiu hoje a ONU que, se não alcançar um consenso sobre o futuro do Iraque, corre o risco de ficar marginalizada pela segunda vez, segundo a televisão pública BBC. Straw, que visitou vários países do Golfo Pérsico para obter apoios para a reconstrução do Iraque, instou os membros do Conselho de Segurança a cooperarem com os Estados Unidos e com o Reino Unido dizendo que, caso contrário, estes dois países poderiam tomar medidas alternativas. Esta é a primeira vez que a Grã-Bretanha sugere que, se a ONU não chegar a um consenso, pode agir pela segunda vez à margem daquele organismo (a primeira foi quando decidiu participar da guerra contra o Iraque), disse o correspondente da BBC que viaja com o ministro. Straw fez estas declarações a caminho de Atenas (Grécia), onde, juntamente com o primeiro-ministro Tony Blair, assistirá a cerimônia da assinatura do tratado de adesão de dez novos países à União Européia (UE). O ministro adiantou que dirá aos Estados Unidos que "há uma nova realidade no Iraque" e que espera que a UE "seja capaz de apoiar o processo de reforma para o progresso" desse país. "Tudo o que estamos fazendo, tudo o que os norte- americanos estão fazendo, é coerente com as nossas obrigações segundo a lei internacional", garantiu. Por sua vez, Tony Blair, que na terça-feira se reuniu com o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, para discutir a reconstrução do Iraque, vai aproveitar a cerimônia de hoje para desanuviar as relações com a França que, juntamente com a Alemanha, a Rússia e a China, se opôs à ofensiva militar anglo- norte-americana contra o regime iraquiano. Veja o especial :