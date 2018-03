Chanceler britânico inflama pressão sobre Gordon Brown

O ministro de Relações Exteriores britânico, David Miliband, intensificou ontem a pressão sobre o primeiro-ministro Gordon Brown, ao assinar um artigo defendendo que o governista Partido Trabalhista devia mudar imediatamente para evitar o risco de perder as eleições gerais - inicialmente programadas para 2010. Miliband não cita Brown diretamente, mas o texto foi visto como uma crítica velada ao premiê e como uma indicação de que seria seu sucessor. "Estamos em desvantagem. Não há dúvida. Mas acredito que ainda podemos vencer a próxima eleição", dizia texto, publicado no jornal Guardian. "Os trabalhistas venceram três vezes porque ofereciam mudanças reais. Devemos repetir isso", afirmou Miliband, que também apresentou tópicos nos quais o governo teria falhado, que iam do combate ao crime à guerra no Iraque, passando pela economia. Brown costuma citar esses três temas como exemplos de progresso de seu governo. O artigo provocou reações no meio político britânico e obrigou Miliband a se explicar. Ele negou que estivesse fazendo campanha para suceder Brown, mas sim um ataque ao líder do Partido Conservador, David Cameron, da oposição. "Não estou fazendo campanha para outra coisa que não um governo trabalhista bem-sucedido", disse o chanceler em entrevista coletiva. "Gordon Brown pode nos liderar até as próximas eleições e ganhá-las? Sim. Estou completamente certo disso." MAIS UM GOLPE Ainda que indireta, a crítica no artigo de Miliband é o mais recente golpe interno no governo de Brown. Vários trabalhistas vêm pedindo a renúncia do premiê, que pode ver sua liderança colocada em xeque na conferência anual trabalhista, marcada para setembro. Na segunda-feira, o deputado trabalhista Gordon Prentice pediu a saída de Brown, argumentando que seu governo está "enferrujado" e dizendo que o partido precisava de "uma mudança no comando". Sob a liderança de Brown, os trabalhistas caíram para seus piores índices de popularidade em 15 anos. Seu governo está sendo responsabilizado pela desaceleração econômica e os trabalhistas perderem três eleições especiais desde que ele assumiu, há pouco mais de um ano. A última derrota do partido ocorreu no dia 24 em Glasgow, na Escócia, reduto que os trabalhistas dominavam havia meio século. Protegido político do ex-premiê Tony Blair, Miliband - um jovem político de 43 anos - é visto por muitos como o único trabalhista que teria chances de vitória sobre Cameron nas próximas eleições gerais. Há dois anos, alguns trabalhistas chegaram a tentar convencer o chanceler a desafiar Brown pela liderança do partido, após a saída de Blair.