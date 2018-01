Chanceler denuncia "hostilidade" de Bush para com Chávez A Venezuela considera "hostis" as manifestações do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sobre o governo de Hugo Chávez, segundo o chanceler venezuelano, Jesús Pérez. Em uma entrevista concedida ao jornal El Universal e publicada hoje, Pérez afirmou que a relação entre a Venezuela e os EUA "não pode ficar pior". No entanto, o chanceler se mostrou otimista com a possibilidade de superação da atual fase. Segundo Pérez, a deteriorização das relações foi causada pelas "manifestações hostis" por parte de Bush para com o governo venezuelano. No entanto, o chanceler disse que a troca do atual embaixador americano em Caracas, Charles Shapiro, permitirá uma melhora nos vínculos bilaterais. O governo dos EUA apresentou recentemente à Venezuela os documentos para colocar William Brownfield, atual embaixador em Santiago, no lugar de Shapiro, que já anunciou que permanecerá no cargo apenas até o meio do ano. Chávez critica freqüentemente Bush e o embaixador Shapiro, advertindo-os que não devem se interferir nos assuntos internos da Venezuela.