Chanceler diz a Dilma que situação está 'sob controle' A presidente Dilma Rousseff ouviu do chanceler venezuelano, Elias Jaua, que, apesar da piora na saúde do presidente Hugo Chávez, a situação estaria "sob controle". Ao conversar com jornalistas brasileiros após encontro com o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, Dilma contou que, aparentemente, não haveria razão para preocupações.