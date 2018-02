Chanceler diz que EUA planejaram derrubar Chávez

As duas autoridades americanas foram expulsas pouco antes de o então vice-presidente Nicolas Maduro anunciar a morte de Chávez. No sábado, Washington declarou como persona non grata dois funcionários da embaixada venezuelana em Nova York e pediu para eles deixarem o país.

Em entrevista desde Washington para a televisão estatal VTV, Jaua disse que os dois casos não poderiam ser enquadrados na categoria "olho por olho" devido à gravidade das ações norte-americanas.

"Nenhum dos (diplomatas) venezuelanos contactou funcionários do Exército dos EUA para organizar um golpe de Estado contra (o presidente Barack) Obama", disse Jaua. "Ao contrário do que fizeram os militares (americanos) contra Chávez." As informações são da Dow Jones.