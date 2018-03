Chanceler diz que França não apoiará resolução de guerra A França não apoiará uma resolução na ONU autorizando uma guerra contra o Iraque, afirmou o ministro do Exterior francês. Mais cedo, ele havia defendido a continuidade das inspeções de armas, recebendo aplausos de muitos de seus colegas no Conselho de Segurança, um fato raro numa sessão do órgão. Perguntado durante uma pausa da reunião do conselho se existia qualquer chance de a França apoiar uma resolução autorizando o uso da força, Dominique de Villepin respondeu à Associated Press: "Não".