Chanceler do Irã espera avanço em reunião em Genebra O ministro iraniano das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki, demonstrou hoje otimismo com o encontro de amanhã, em Genebra, de representantes de Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia com o negociador-chefe do programa nuclear iraniano, Saeed Jalili. Mottaki afirmou que a reunião, que terá a presença subsecretário de Estado americano William Burns, parece ter um tom positivo. Ele afirmou ainda que espera progresso a partir desse contato. O envio de Burns ao encontro é visto como uma mudança de postura por parte da Casa Branca, que estaria buscando uma abordagem mais diplomática ao invés de tentar isolar Teerã. "O novo processo de negociação com a participação de um diplomata americano parece positivo a princípio, mas esperamos que isso se reflita no diálogo", disse Mottaki durante entrevista coletiva concedida em Ancara ao lado do ministro turco das Relações Exteriores, Ali Babacan. "Nós esperamos bons resultados caso o processo continue a se desenvolver dessa forma", concluiu o chanceler iraniano.