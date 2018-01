Chanceler do Irã visita cidades sagradas xiitas do Iraque O ministro de Relações Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, visitou neste sábado a cidade sagrada xiita de Karbala, no sul do Iraque, numa visita oficial em que defendeu as boas relações entre os dois países. Segundo emissoras de TV locais, Mottaki, à frente de uma delegação iraniana, visitou os santuários xiitas da cidade, a 110 quilômetros ao sul de Bagdá. Ele também se reuniu com líderes religiosos. O ministro iraniano ainda vai a outra cidade santa xiita, Najaf, para se encontrar com a maior autoridade religiosa xiita do Iraque, o aiatolá Ali Al Sistani. A visita de Mottaki ao Iraque é a primeira de uma autoridade iraniana ao Iraque desde a formação do novo governo iraquiano. Os Estados Unidos e o Reino Unido acusam o Irã de tentar influir no processo político iraquiano e temem os riscos de uma aliança entre os dois países, ambos de maioria xiita.