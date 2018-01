Chanceler do Paraguai critica protestos da oposição e defende reforma constitucional

BUENOS AIRES - O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Eladio Loizaga, afirmou neste sábado, 1º, em Buenos Aires que os protestos ocorridos em seu país na sexta-feira foram organizados por "um grupo violento que não entende o que é democracia".

O chanceler disse que o governo paraguaio não enxerga ilegalidade na ação das forças de segurança na repressão aos protestos em seu país - um membro de um partido de oposição foi morto a tiros. "A democracia no Paraguai está mais firme que nunca", afirmou.

Após a reunião de emergência convocada pelo Mercosul para debater a situação da Venezuela o paraguaio alegou ainda que a reforma constitucional que causou os protestos é legítima e é prerrogativa do Legislativo - parlamentares governistas, com apoio da Frente Guasú, do ex-presidente Fernando Lugo, tentam aprovar emenda à Constituição para que a reeleição presidencial volte a ser permitida no país. "Condenamos essa atitude intolerante e violenta de grupos sectários", concluiu sobre os manifestantes.

Além de Loizaga, também participaram da reunião os chanceleres do Brasil, Aloysio Nunes, da Argentina, Susana Malcorra, e do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa.