Chanceler egípcio é atacado em mesquita de Jerusalém Manifestantes muçulmanos atacaram o chanceler egípcio Ahmed Maher nesta segunda-feira quando ele tentava rezar na mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do islamismo, na cidade velha de Jerusalém, informaram testemunhas. De acordo com os relatos, extremistas islâmicos tentaram atacá-lo e os seguranças o retiraram rapidamente do local. Ele teria dito "estou sufocando, estou sufocando" quando era levado pelos guarda-costas. Um comboio levou Maher imediatamente para um hospital israelense. Segundo uma das testemunhas, ele não ficou ferido, mas foi levado ao hospital porque alegou não estar passando bem. Maher viajou hoje a Israel para conversar com líderes locais sobre a retomada das negociações de paz com os palestinos.