'Chanceler' europeia visita favela pacificada no Rio A número 1 da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, visitou ontem o projeto Criança Esperança, no Morro do Cantagalo, zona sul do Rio. Em seguida, embarcou para Brasília. Ela vem ao Brasil para pedir ao governo que assuma uma posição mais dura em relação à Síria e ao Irã.