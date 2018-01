Chanceler francês se reunirá com Arafat O ministro francês das Relações Exteriores, Dominique de Villepin se reunirá com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, para impulsionar o plano de paz entre israelenses e palestinos apoiado pelos membros do Quarteto de mediadores. "Nossa mensagem será muito clara: precisamos adotar medidas que levem à paz; precisamos adotar medidas contra o terrorismo e contra qualquer tipo de violência. Este é o momento certo", disse Villepin a jornalistas nesta sexta-feira ao falar sobre a viagem. Ele se reunirá com Arafat, com o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, e com o chanceler Nabil Shaath, indicou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da França. Villepin também deverá reunir-se com palestinos em Jerusalém e tem um encontro programado para o domingo com o chanceler israelense, Silvan Shalom. De acordo com Villepin, a posição da França e da União Européia (UE) - um dos membros do Quarteto - "é falar com todos" para incentivar os dois lados a adotarem o plano de paz apoiado pelos mediadores. Além da UE, o Quarteto é formado também por Estados Unidos, Rússia e Organização das Nações Unidas.