Chanceler hondurenha é acolhida pelo México A chanceler do governo hondurenho deposto, Patricia Rodas, foi acolhida pelo México hoje e deveria viajar para a Nicarágua junto com o mandatário mexicano, Felipe Calderón, para uma reunião de líderes regionais para debater a crise em Honduras. A chancelaria mexicana informou, por meio de um comunicado, que Rodas desembarcou na Cidade do México na madrugada de hoje procedente de Tegucigalpa.