Chanceler iraquiano inicia visita à Rússia O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Igor Ivanov, pediu uma solução política para o impasse que envolve a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Iraque durante reunião com o chanceler iraquiano, Naji Sabri, enquanto se preparava para receber o chefe dos inspetores de armas da instituição global. "É necessário encontrar uma solução que acabe com o impasse envolvendo o problema iraquiano", reclamou Ivanov, no início do encontro com Sabri, informou a agência de notícias russa ITAR-Tass. A Rússia é o maior parceiro comercial do Iraque e seu principal aliado no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia pressiona pelo fim das sanções impostas pelas Nações Unidas contra o Iraque após a invasão do Kuwait, em 1990, na esperança de que Bagdá possa quitar sua dívida de US$ 7 bilhões contraída durante o regime soviético e ampliar as relações comerciais entre os dois países. Mais tarde, Ivanov reuniu-se com Hans Blix, chefe dos inspetores de armas da ONU. Nenhum encontro entre Blix e Sabri foi anunciado.