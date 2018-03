Chanceler mexicano vai renunciar O chanceler Jorge G. Castañeda renunciará a seu cargo nos próximos dias, disseram nesta quarta-feira fontes do governo mexicano. Os funcionários, sob a condição de anonimato, confirmaram à Associated Press as versões de jornais locais sobre a iminente saída do chanceler. Disseram que a mudança ocorrerá nos próximos dias, embora ainda não exista uma data precisa. Durante uma entrevista à imprensa no início de dezembro, Castañeda evitou comentar os rumores sobre sua renúncia. As fontes disseram à AP que o presidente Vicente Fox aceitaria a renúncia do chanceler, mas não indicaram se foi o próprio mandatário que pediu sua saída. Castañeda poderia ser substituído por Luis Ernesto Derbez, atual secretário de Economia, embora uma de suas porta-vozes tenha preferido não fazer nenhum comentário. Também é mencionado como seu possível substituto Fernando Canales Clariond, governador do estado de Nuevo León, embora igualmente se especule que Canales poderia ocupar o posto que Derbez deixaria vago. Castañeda tomou posse como secretário (ministro) de Relações Exteriores há dois anos, no mesmo dia em que Fox assumiu como presidente. Desde então, tem sido qualificado como o funcionário que mais aproximou o México da Europa, e assegurou a relação com os Estados Unidos.