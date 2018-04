Chanceler paraguaio critica Venezuela por suspender TV

"É deplorável" foi a expressão usada por Laconagta ao ser perguntado sobre a RCTV, acrescentando que o governo de Fernando Lugo "respeitou e respeita a liberdade de imprensa e de expressão". O chanceler fez as declarações ao retornar ao país, após uma viagem pelo Japão e Coreia do Sul.

Embora a Venezuela seja o principal fornecedor de petróleo para o Paraguai, o Congresso do país é o único do Mercosul que até agora não aprovou o ingresso venezuelano no bloco aduaneiro regional como sócio pleno. Os parlamentares do Uruguai, Argentina e Brasil deram seu respaldo nos últimos dois anos.

Os 80 deputados e 45 senadores paraguaios estão de recesso até março, mas na agenda das duas primeiras sessões, divulgadas antecipadamente, não figura a discussão do pedido de incorporação da Venezuela ao Mercosul. O pedido foi retirado da comissão de Relações Exteriores do Senado em setembro, depois de o governo verificar que não havia votos suficientes para sua aprovação.