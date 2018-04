Chanceler russo sugere que envenenamento de ex-espião poderia beneficiar governo britânico

MOSCOU - O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, sugeriu nesta segunda-feira, 2, que o envenenamento do ex-espião Serguei Skripal poderia beneficiar o governo britânico, como uma distração dos problemas a respeito do Brexit.

+ Polícia britânica revista avião russo e agrava tensão com Moscou

+ Em retaliação a países ocidentais, Rússia expulsa mais 59 diplomatas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isto pode ser do interesse do governo britânico, que estava em uma situação incômoda dada sua incapacidade para cumprir as promessas a seu eleitorado sobre as condições do Brexit", disse Lavrov. "Também poderia interessar aos serviços especiais britânicos, que são conhecidos por sua capacidade de atuar com permissão para matar.”

+ Para ONU, mundo está próximo de situação semelhante à Guerra Fria

+ Rússia expulsa 60 diplomatas americanos e fechará consulado dos EUA em São Petersburgo

A Rússia não tinha nenhum interesse em envenenar um ex-espião na véspera da eleição presidencial e a poucos meses da Copa do Mundo, que será organizada em seu território, disse Lavrov.

O chanceler criticou a decisão dos países ocidentais de expulsar diplomatas russos, o que provocou uma resposta simétrica da Rússia. "Quando não existem provas, se vingam com os diplomatas", disse ele. O ministro russo também acusou Reino Unido, EUA e seus aliados de "perda da decência" por recorrerem a "mentiras e à desinformação pura e simples".

A Rússia tem muitas perguntas sobre o tema e se o Reino Unido "não responder significará que se trata de uma invenção e mais concretamente de uma provocação flagrante", concluiu Lavrov. / AFP